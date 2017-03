Vader ziedend nadat agent bloemen voor Moederdag in beslag neemt

De Brit David Taylor is niet te spreken over een zeer strenge beslissing van een politieagente. Toen de vader samen met zijn dochters Rosemary (10) en Emily (5) door een park in Mansfield wandelde om de moeder te bezoeken, merkten de meisjes een heleboel narcissen op in het gras. Ze kregen toestemming van Taylor om “niet te veel bloemen” te plukken voor hun moeder en grootmoeder, maar dat was buiten een agente gerekend.

Toen het trio terugkeerde naar hun wagen, riep de agente hen op het matje. Volgens de vrouw hadden de meisjes een overtreding begaan, waarna ze onmiddellijk de 27 geplukte narcissen in beslag nam. Taylor was helemaal niet blij dat zijn dochters zo werden behandeld en besloot om de opmerkelijke situatie te filmen met zijn smartphone. “Ik begrijp haar punt, maar er stonden wel honderden narcissen aan de kant van de weg”, aldus de vader. “We waren bloemen aan het plukken voor Moederdag, zonder daarbij iemand te storen.”

Vooral het feit dat de agente de bloemen afnam van Rosemary en Emily maakte hem boos. “Ze spelde me de les, wat ik kan begrijpen, maar de bloemen waren uiteindelijk wel al geplukt”, vertelt Taylor. “Ik zie niet in waarom ze de narcissen in beslag moest nemen. Mijn dochters werden behandeld als misdadigers voor iets wat iedereen doet.”

“Ik respecteer de politie en de wet, maar ik had het gevoel dat dit beter kon afgehandeld worden als de agente met gezond verstand had opgetreden.” David liet ook nog weten dat hij zelfs liever een boete had betaald zodat zijn dochters de narcissen konden houden. De politie van Nottinghamshire bevestigt dat het de bloemen in beslag heeft genomen. De zaak had geen verdere gevolgen voor het gezin.