Deze lentegeuren zijn nieuw in de parfumerie

Zoals elk jaar pakken beautymerken in de lente uit met nieuwe geuren in de parfumerie. Van fris tot zwoel: dit zijn twintig nieuwkomers die je dit voorjaar aan je collectie kan toevoegen.

Zo fris als een lentebriesje

Op zoek naar een fris parfum voor zowel overdag als ’s avonds? Dan is er onder meer een lichtblauwe flacon van het Italiaanse luxelabel Miu Miu, een fris geurtje dat het begin van de lente moet symboliseren. Zoals elk jaar lanceren de Amerikaanse ontwerpers Marc Jacobs en Calvin Klein ook limited editions van gevestigde waarden.

Acqua Colonia - White Peach & Coriander - 41 euro ( 170 ml) / Calvin Klein - Eternity - 54,95 euro (100 ml) Calvin Klein - CK One Summer - 38,84 euro (100 ml) / Davidoff - Cool Water Pacific Summer - 40,62 euro (100 ml) / Marc Jacobs - Kiss Editions - 73,33 euro (50 ml) / Sisley - Izia - 73 euro (30ml) / Miu Miu - L’Eau Bleue 58,89 euro (30 ml)

Perfect op zwoele avonden

Als het iets sensueler en sexy mag, dan is er ook keuze te over in de parfumrayons. Diesel, Versace en Yves Saint Laurent lanceren verleidelijke varianten van klassiekere geuren uit hun gamma. De prijs voor de coolste flacon in de collectie gaat zonder enige twijfel naar Carolina Herrera, die het laatste nieuwe geurtje bundelt in een flesje in de vorm van een torenhoge pump.

Carolina Herrera - Good Girl - 70,99 euro (50ml) / Diesel - Loverdose - 39,90 euro (30 ml) / Versace - Bright Crystal - 44,95 euro (50 ml) / Mon Guerlain - Guerlain - 53,90 euro (30 ml) / Eau des Merveilles Bleue- Hermès - 59 euro / YSL - Black Opium Floral Shock - 77,90 (50 ml)

Voor de mannen

Ook mannen kunnen dit voorjaar kiezen tussen enkele frisse, sportieve geuren in het schap. Ralph Lauren komt met een rode editie van de Polo-reeks en de Davidoff geeft zijn Cool Water extra pacifisch tintje. Het meest opvallende flesje? Dat is er een van Paco Rabanne. Hij biedt zijn Invictus aan in een bekervormig flesje.

YSL - La nuit de l’Homme - 55,90 (60ml) / Invictus - Paco Rabanne - 63 euro (50 ml) - Davidoff - Cool Water Pacific - 40,62 euro (125 ml) / Prada - Luna Rossa Sport - 55,90 euro (50 ml) / United Dreams - Benetton - 23,50 euro (100 ml) / Ralph Lauren - Polo Red - 45,50 (40 ml) / / Loewe - 67,90 euro (100 ml)

* Adviesprijzen