Russen lopen storm voor Rode Duivels: stadion helemaal uitverkocht

De oefeninterland van dinsdagavond om 18 uur (Belgische tijd) tussen Rusland en België is uitverkocht. De wedstrijd wordt gespeeld in de Fisht Arena, die oorspronkelijk gebouwd werd voor de openings- en slotceremonie van de Olympische Spelen van 2014, maar de voorbije jaren verbouwd werd en uitgebreid tot een capaciteit van iets meer dan 47.000 toeschouwers.

De werken zijn nog maar pas afgerond, de wedstrijd tegen België dient eveneens als inhuldiging voor het voetbalstadion. Later dit jaar dient het ook nog als gaststadion voor de Confederations Cup, komend jaar worden er tijdens het WK groepswedstrijden, een achtste finale en een kwartfinale gespeeld.

Voor tegenstander Rusland is de wedstrijd een belangrijke test met het oog op de Confederations Cup, die medio van juni van start gaat. Als organisator zijn de Russen immers rechtstreeks geplaatst voor het WK en dus moet bondscoach Stanislas Cherchesov beroep doen op oefeninterlands om zijn selectie klaar te stomen. Hoopgevend is hun vorm momenteel niet, vrijdag gingen ze nog met 0-2 onderuit tegen Ivoorkust.

België verloor nog nooit

Sinds de val van de Sovjet-Unie verloor België in vier interlands nog nooit van Rusland, dat op de FIFA-ranglijst met een zestigste stek een dieptepunt bereikt heeft. Eind 2010 werd er in een oefeninterland met 0-2 gewonnen, na de eerste internationale doelpunten van een toen nog piepjonge Romelu Lukaku.

Het was destijds een van de eerste wedstrijden waarin het talent van de huidige generatie aan de oppervlakte kwam. Op het WK van 2014 was een 1-0 zege dan weer voldoende om de kwalificatie voor de achtste finales af te dwingen. Invaller Divock Origi scoorde toen zijn eerste treffer in de Belgische kleuren. .