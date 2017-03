Olenaar Neel Hannes (16) speelt mee in Ketnetmusical ‘Unidamu’

Olen -

Neel Hannes (16) deelde al het podium met Lucas Van den Eynde, Ann Van den Broeck, Mark Tijsmans en Anne Mie Gils, stuk voor stuk grote namen in de musicalwereld. Met zijn rol in de Ketnetmusical Unidamu kan hij Herman Verbruggen en Sien Wynants ook toevoegen aan deze indrukwekkende lijst. “Samen met Markske van F.C. De Kampioenen op het podium staan, geeft best wel een kick”, vertelt de jonge acteur uit Olen.