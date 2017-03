De bestverkochte koek van België wordt gemaakt in Herentals

Herentals -

Iedereen kent de Prince Fourré wel: de twee ronde koekjes met vanille- of chocoladevulling ertussen. Het is nog altijd het meest verkochte koekje in België én het bestaat dit jaar 90 jaar. Met een witte overjas en haarnetje trokken we naar de LU-fabriek in Herentals voor een exclusieve blik achter de schermen. We kwamen terecht in een koekjesmekka waar maar liefst 9.000 Prince Fourrés per minuut van de band rollen.