Kinderen debatteren met Frank Deboosere over klimaatverandering in Technopolis

Mechelen - In Technopolis in Mechelen had maandag het eerste Kinderklimaatcongres plaats. Zo’n tweehonderd kinderen van vijf lagere scholen gaven er zelfs presentaties over de oorzaak, het gevolg en mogelijke oplossingen voor de klimaatopwarming.

Het congres werd georganiseerd in samenwerking met Thomas More. Liefst 191 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar uit Mechelen, Coloma, De Ark, De Ham, Sint-Lambertus en Ursulinen werden verdeeld in groepjes om infosessies te geven rond klimaatverandering. Die sessies hadden ze op school voorbereid. Weerman Frank Deboosere was ‘keynote speaker’ op het congres en dat vonden alle kinderen heel leuk.

“Om als organisator het goede voorbeeld te geven, werd geopteerd om tijdens het Kindercongres gebruik te laken van duurzame producten zoals congres-tasjes uit bio-katoen en 3D-geprinte awards van biologisch materiaal en voedingswaren”, zegt Femke Gebreuers van Technopolis.

Het congres werd afgesloten met een klimaatshow in Technopolis-stijl.