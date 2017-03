Coach van Dries Mertens krijgt prijs voor Trainer van het Jaar

Maurizio Sarri, de coach van Dries Mertens bij Napoli, is maandag door zijn collega’s verkozen tot Trainer van het Jaar (Panchina d’Oro) in de Serie A. De verkiezing, georganiseerd door de Italiaanse trainersgilde, behandelde het seizoen 2015-2016 in de Italiaanse hoogste klasse.

Sarri kreeg 25 van de 61 stemmen en bleef Juventus-coach Massimiliano Allegri, de winnaar van 2015, met drie stemmen voor. “Vijf jaar geleden stond ik nog in derde klasse te coachen en nu mag ik deze prijs al in ontvangst nemen”, verkondigde een trotse Sarri na afloop van de verkiezing. “Ik ben er heel blij mee.”

De coach van Dries Mertens kreeg in 2014 al eens de prijs voor beste coach van de Serie B, nadat hij Empoli aan de promotie naar de hoogste klasse had geholpen.

Sarri werd in de zomer van 2015 hoofdcoach bij Napoli en leidde de club in zijn eerste seizoen meteen naar de tweede plaats. Op dit moment staat Napoli op de derde plaats in de Serie A, op tien punten van leider Juventus.

In 1991, toen de prijs nog de beste coach ter wereld bekroonde, ontving onze landgenoot Raymond Goethals de bekroning. Goethals en Marseille verloren dat seizoen de finale van de Europacup I van Rode Ster Belgrado. De vier voorgaande seizoenen ging de prijs telkens naar de coach van landskampioen Juventus (3x Antonio Conte, 1x Massimiliano Allegri).