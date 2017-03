Radiostem Caren Meynen en haar liefde voor de Kempen: “Dit is de ideale plek voor mij om te wonen”

Mol - Caren Meynen (38) heeft er bijna ­twintig jaar in de Vlaamse showbizz ­opzitten. Ze presenteerde ooit bij ­Radio Donna en was vj op muziekzender TMF. Tegenwoordig is ze een van de vaste stemmen van ­Radio 2. In de week ­presenteert ze er De Volgelingen, op zaterdag de ­Radio 2 top 30. “Ik heb ­altijd in de ­natuur gewoond, te midden van ­water en bossen. Voor mij staat thuis gelijk aan een plek waar rust heerst.”

We spreken met Caren af langs de oevers van het kanaal Herentals-Bocholt aan Sas 6 in Mol. “Een fietsparadijs in de zomer en heerlijk stil in de winter”, zegt de radiopresentatrice die er jarenlang vlakbij ...