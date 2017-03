‘Nieuwe’ trend: Antwerpse jongeren inhaleren lachgas tot ze flauwvallen

Antwerpen - Steeds meer Antwerpse jongeren gebruiken slagroompatronen om lachgas te inhaleren. Ze komen zo in een tijdelijke roes terecht. In Antwerpse straten liggen alsmaar vaker van die patronen, en jongeren pochen ermee in video’s op Snapchat.

De slagroompatronen worden in supermarkten en een aantal nachtwinkels in Borgerhout verkocht “Het is legaal, maar daarom niet minder gevaarlijk”, zegt Antwerps gemeenteraadslid en jeugdwerker Karim Bachar.” De jongeren moeten daarop attent gemaakt worden. Het grootste probleem is ook dat de jongeren steeds jonger worden en dat ze gaan experimenteren.” Bachar vraagt het Antwerpse stadsbestuur om een informatiecampagne op te starten.

Dat wordt maandagavond besproken op de gemeenteraad in Antwerpen. Normaal stond die interpellatie een maand geleden al op het programma, maar ze werd toen uitgesteld.

Eind november 2015 was het lachgas ook al populair bij jonge Antwerpenaren. Nu lijkt het dus opnieuw een trend onder de jongeren.

Enkele weken geleden waarschuwde ook de lokale politie Mechelen-Willebroek al voor het fenomeen.