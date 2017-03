Cathérine bezoekt vrouwen in Antwerpse haven: “Geen voorkeursbehandeling”

In de derde aflevering van Moerkerke en de Vrouwen op VTM gaat Cathérine Moerkerke interessante vrouwen bezoeken in de haven van Antwerpen. De Antwerpse haven is één van de grootste werkgevers van ons land, maar van de 8.000 havenarbeiders is nog geen 4 procent vrouwelijk. Moerkerke ontdekt dat de vrouwen die er wel werken één ding gemeen hebben: ze doen hun job allemaal ongelooflijk graag.

Cathérine Moerkerke ontmoet onder andere Patricia (54). Zij was één van de eerste vrouwen die bijna 20 jaar geleden kwam werken in de Antwerpse haven. Ze verscheept wagens, gloednieuwe, maar ook oude modellen. Ondertussen heeft ze haar plaats opgeëist, maar ze moet zich naar eigen zeggen nog altijd bewijzen. Haar mannelijke collega’s geven haar geen voorkeursbehandeling: “Vrouwen moeten werken zoals de mannen. Anders krijgen ze hunnen bak vol. Het kan niet dat de mannen dubbel moeten werken omdat er een vrouw in hun team zit.”

Foto: VTM

Of er is ook Stefanie. Haar vader was bestuurder van de containerlift, of de straddle carrier. Het was haar droom om in zijn voetsporen te treden en dat is haar ook gelukt. Ze is één van de vijf dames die het geschopt heeft tot bestuurder van de lift. Elke dag rijdt ze vanop 9 meter hoogte met een gevaarte van meer dan 60 ton. Maar in het begin kreeg ze heel veel commentaar van de mannen in de haven: “Is het wel verantwoord om zoiets in zo’n machine te steken?”