Gratis op zaterdag 1 april: dé gids voor de wielerfan in A

We hebben misschien geen bekende hellingen in de provincie, maar het wielrennen leeft ook in Antwerpen. Nog meer nu de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen start. Daarom brengen wij dit weekend een unieke wielergids uit.

Maak kennis met alle koersen in de provincie, verrassende reportages en alles over de jonge talenten en de clubs met traditie. En dat allemaal in een bijlage van 56 pagina’s.

Dé gids voor de wielerfan in A verschijnt gratis bij Gazet van Antwerpen aan de échte start van het seizoen: op zaterdag 1 april, de dag voor de start van de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen.