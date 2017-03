Dit is het beste moment voor een toiletbezoek tijdens een vlucht

Het is nooit echt aangenaam om je grote behoefte te doen in een compact vliegtuigtoilet, maar er bestaat wel een ideaal moment om het te bezoeken. Voormalig stewardess Erika Roth geeft tips aan het Amerikaanse Mel Magazine.

“Timing is alles”, zegt Erika. Ze raadt mensen die geregeld vliegen aan om naar het toilet te gaan na het opstijgen, net na het signaal dat weerklinkt als de gordels los mogen. Als dat niet lukt, ga je het best voor het boordpersoneel op een ander moment langskomt met drankjes en snacks.

“Mensen willen hun kans om een gratis hapje en drankje niet laten liggen. Als je snel reageert, heb je op dat moment een beetje privacy op het toilet”, klinkt het. Erika heeft ook nog een boodschap voor mannen en vrouwen die zich zorgen maken over de onaangename geurtjes na een toiletbezoek.

“Vraag aan het boordpersoneel enkele zakjes koffie en hang ze op in het toilet. De crew zal weten wat je gaat doen, maar op die manier bespaar je de volgende bezoeker de grootste geurhinder. Je kan ook gewoon een beetje luchtverfrisser - neem mee in he handbagage! - verspreiden.