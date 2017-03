Bewoner in de clinch met Natuur en Bos

Balen - Wijnand de Bruijn is boos op het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Volgens hem veroorzaken ingrepen van ANB in het Balense natuurgebied de Most voor wateroverlast op zijn domein.

Het Agentschap Natuur en Bos is al enige tijd bezig met natuurherstel van het trilveen in het natuurgebied De Most. Maar die werkzaamheden hebben ook nefaste gevolgen voor de Mosthoeve, een naburig landgoed van 55 hectare. Volgens eigenaar Wijnand de Bruijn veroorzaken de ingrepen van ANB wateroverlast op een groot deel van zijn gebied.

“Het gaat om drie waterlopen die door de Most lopen: de Grote Hoofdgracht, een middengracht en de Kleine Hoofdgracht. In vergelijking met enkele jaren geleden is het waterpeil er met 80% gestegen”, vertelt de Bruijn. “Dat komt voor een groot stuk door slecht onderhoud van de waterlopen. Omdat ze nagenoeg niet worden geruimd, kan het water niet meer goed doorstromen. Bovendien legt ANB nog extra obstakels, zoals dammen van takken en grond. Zelfs op meerdere plaatsen, waardoor het water alleen nog maar omhoog kan. Natuur en Bos zet het hier bewust onder water, om later de grond voor een heel lage prijs te kunnen kopen. Maar ik vertik het aan hen te verkopen.”

Bever

Volgens het Agentschap Natuur en Bos is de wateroverlast niet hun fout. “Sinds enige tijd zit er een bever in het gebied die dammen aanlegt in de waterlopen”, vertelt woordvoerder Marie-Laure Vanwanseele. “Dat veroorzaakt de vernatting van het gebied. Omdat de bever een beschermde diersoort is, kunnen we daar niets tegen doen.”