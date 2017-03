De beelden van Merijn in de armen van verleidster Pommeline hakken er stevig in bij Lisa. Ze houdt zich sterk, maar ze is ervan overtuigd dat dit nog niet het laatste beeld is dat ze van Merijn te zien zal krijgen. "Op de dreamdate ga ik zien dat hij seks heeft met haar", zegt ze. "Prima, ga je gang". En als we de laatste minuten van de aflevering van vorige week mogen geloven, zou ze misschien wel eens gelijk kunnen hebben....

Temptation Island, woensdag 29 maart om 21u30 op Vijf