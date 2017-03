Blote benen op het werk: zo doe je dat met stijl

De lente is officieel in het land en ook het weer zit meer, dus kun je voor het eerst dit jaar met blote benen naar het werk. Maar hoe pak je dat nu aan? Met deze tips zie je er niet uit alsof je op vakantie bent.

Leg de focus enkel op je benen

Als het mooi lenteweer is en je met blote benen gaat werken, leg de focus dan ook enkel op je benen. Combineer een rok of culotte niet met een top met blote schouders, anders wordt je look een tikje te frivool voor op de werkvloer. Werk je in een creatieve sector zoals de modewereld, dan is deze tip minder van tel.

Ga voor een comfortabel gevoel

Heb je een prachtige zomerjurk in de kast hangen, maar voel je jezelf er niet zo comfortabel in? Laat ze dan aan de kapstok. Draag op het werk enkel kleren waar je je goed in voelt. Voelt het wel beter met een panty eronder, ga dan vooral je gang.

Stel je in de plaats van je baas

Vraag jezelf bij twijfels over een zomerse outfit af of je presentabel bent voor je baas. Weet je niet wat een acceptabele roklengte is, dan heeft het Amerikaanse etiquette-icoon Emily Post een gouden tip: met knielengte zit je altijd goed.

Kijk wat collega’s doen

Weet je niet zo goed of blote benen überhaupt passen in je werkomgeving? Kat Griffin, vrouw achter de zakelijke modeblog Corporette, raadt aan om te kijken wat je collega’s en oversten doen. Dragen zij rokken en jurkjes, analyseer hun look en blijf in dezelfde stijl.

Kies de juiste schoenen

Ook je schoenen hebben een invloed op het professionele aspect van je look. Teenslippers zijn een no go, gesloten schoenen zoals een klassieke pump daarentegen zijn altijd een goede keuze. Sandalen ook, als je jezelf er comfortabel bij voelt.

Maak je benen mooi

Een zomerse outfit is helemaal af met verzorgde benen. Scrub, hydrateer en onthaar - indien gewenst - voor een look die afgewerkt is tot in de puntjes. Hetzelfde geldt voor je voeten als je voor open schoeisel gaat.