Nederlanders roepen om Louis van Gaal als nieuwe bondscoach

Binnen de trouwe supportersclub van het Nederlands elftal wordt Louis van Gaal gezien als de man die de nationale ploeg er weer bovenop kan helpen. “Onder Louis zijn we derde geworden op het WK, hij is gewoon de beste coach die er rondloopt”, zegt bestuurslid Theo Pouw van de officiële Supportersclub Oranje een dag na het ontslag van bondscoach Danny Blind.

Kort na de voor Oranje dramatische 2-0 nederlaag tegen Bulgarije, waardoor deelname aan het WK erg moeilijk wordt, zoemde de naam van Van Gaal al rond op de luchthaven van Sofia, nog voordat Blind zondag werd ontslagen. “Veel fans die ik heb gesproken, willen Van Gaal”, stelt Pouw.

De 65-jarige Van Gaal zei begin dit jaar dat hij naar alle waarschijnlijkheid niet meer terugkeert in de voetballerij. “Maar bondscoach zijn is geen dagtaak. Wij zouden het fantastisch vinden als hij het wil doen”, aldus de voorman van de supportersclub.

Nederland pas vierde in kwalificatiegroep

Louis van Gaal coachte zijn land al twee keer, van 2000 tot 2002 en tussen 2012 en 2014. Hij leidde Oranje drie jaar geleden naar een onverhoopte derde plaats op het WK in Brazilië. Daarna ging de ex-speler van Antwerp aan de slag bij Manchester United. Hij werd er in de zomer van 2016, nadat hij ManU de FA Cup had bezorgd, vervangen door José Mourinho.

Na de nederlaag in Sofia staat Nederland met 7 punten uit vijf wedstrijden pas op de vierde plaats in de Europese kwalificatiegroep A, na Frankrijk (13), Zweden (10) en Bulgarije (9). Het laat alleen Wit-Rusland (2) en Luxemburg (1) achter zich.

Assistent Fred Grim zit dinsdag op de bank als interim-coach als Oranje in de Amsterdam ArenA tegen Italië oefent. De KNVB gaat de komende periode op zoek naar een nieuwe bondscoach.