Erg drukke ochtendspits: twee gewonden bij zwaar ongeval op Ring

De week start met een lastige ochtendspits in Antwerpen. Na eerdere kleine ongevallen kwam het rond 7.30 uur tot een zwaar ongeval met twee gewonden in Antwerpen-Oost richting Nederland.

Bij het ongeval waren twee vrachtwagens, een personenauto en een bestelwagen betrokken. Vermoedelijk was een van de vrachtwagens op de staart van een file ingereden. De bestuurder van de personenauto bleef als bij wonder ongedeerd. De passagier van de bestelwagen raakte lichtgewond, maar de chauffeur zat lange tijd gekneld en werd zwaargewond afgevoerd.

Om 8.30 uur waren er nog altijd twee rijstroken versperd door het ongeval. Het fileleed is enorm: de Liefkenshoektunnel werd daarom vrijgemaakt.

Rond 8.30 uur is het erg druk op de Ring in beide richtingen, op de E19 vanuit Breda en de E34 en E313 richting Antwerpen. Ook op de E17, A12 (vanuit Nederland) en E19 (vanuit Brussel) is het in de richting van Antwerpen aanschuiven.

