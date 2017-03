Boonen hard voor “klagende” Sagan: “Hij heeft gefaald”

Peter Sagan ergerde zich na Gent-Wevelgem aan het koersgedrag van de tegenstand. Hij vond dat iedereen tegen hem reed en noemde dat “een goedkoop spelletje”. Tom Boonen had weinig sympathie voor de verzuchtingen van de wereldkampioen. “Ik heb de indruk dat hij het allemaal een beetje beu is. Hij klaagt en zaagt veel. Dit is de moeilijkste en de drukste periode uit zijn leven. Op een bepaald moment word je dat gewoon moe.”

Sagan hekelde in het bijzonder Niki Terpstra, die op vijftien kilometer van de meet het duo Van Avermaet en Keukeleire liet wegrijden. Boonen verdedigde zijn ploegmaat: “Niki heeft niet gefaald. Sagan heeft gefaald. Sagan was de snelste en is de wereldkampioen, het was aan hem om te reageren. Sagan is de enige die de koers heeft verloren.”