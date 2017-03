Jongeman (21) vist drenkeling uit Willemdok: “Ik moést ingrijpen”

Een jongeman van 21 heeft vrijdagnacht een drenkeling uit het Willemdok op het Eilandje in Antwerpen gevist. Alles wijst erop dat hij zijn leven heeft gered. “Ik dacht: ‘Dit komt niet goed’”, zegt Dylan Van Doren, de held van dienst. “Ik moést ingrijpen voor het te laat was.”

Het is iets na drie uur in de nacht van vrijdag op zaterdag wanneer Dylan Van Doren uit Ekeren naar zijn auto wandelt, die aan het Willemdok op het Eilandje geparkeerd staat. “Mijn vrienden waren op café gebleven, maar omdat ik ­zaterdag moest werken, ben ik vroeger vertrokken”, vertelt hij. “Onderweg naar mijn auto hoorde ik een luide plons. Toen ik naar het water keek, zag ik dat er een man in het dok was gevallen, in de noordoostelijke hoek. Ik ben er meteen naartoe gelopen en heb hem aanwijzingen gegeven om naar de kant te geraken. Hij kon zich vastklampen aan de reling van de steiger, maar het was al snel duidelijk dat hij onder invloed was. Hij had de kracht niet om zich uit het water te trekken.”

Sprong van de kade

Dylan belde meteen het noodnummer 112 en bleef op de man in het water inpraten. Toen Dylan de drenkeling niet meer zag bewegen, besefte hij dat hij niet langer kon wachten op de brandweer.

“Ik sprong van de kade op de steiger van de jachthaven en kon de man vastgrijpen. Ik heb hem uit het water getrokken, ben opnieuw op hem beginnen in te praten en heb mijn jas over hem gelegd. Op dat moment kwam hij weer bij. Niet veel later was de brandweer er.”

“Ik ben een beetje stijf van die sprong, maar ik ben wel erg blij dat ik mijn avond heb kunnen afsluiten met een goede daad”, lacht hij.

Man uit Boechout

De drenkeling blijkt een man van 37 uit Boechout te zijn die bij zijn ouders woont. Hij wenst anoniem te blijven. “Hij is een beetje beschaamd om wat er is gebeurd”, zegt zijn vader. “Maar hij is die jongeman uiterst dankbaar. En wij als ouders natuurlijk ook. Er zijn misschien niet zo veel mensen die zouden doen wat Dylan heeft gedaan. Ik ga hem zeker opbellen om hem uitgebreid te bedanken.”