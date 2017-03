Victoria Azarenka hoopt in juli comeback te maken

De Wit-Russische Victoria Azarenka is van plan in juli haar comeback te maken in het WTA-circuit. Azarenka beviel in december van een zoontje en stond in mei voor het laatst op een tenniscourt.

“Mijn doel is om klaar te zijn voor de zomer, voor het US Open. We zullen zien hoe het loopt, maar ik denk dat dat een haalbaar doel is. Ik ben nu ongeveer drie weken opnieuw aan het trainen”, liet de voormalige nummer 1 optekenen.

Azarenka won twee keer het Australian Open (2012, 2013) en stond in totaal 51 weken op nummer een op de WTA-ranking. Momenteel staat ze op plaats 48. “Het is geen comeback, maar het vervolg van mijn carrière. Ik wil in alle opzichten nog verbeteren”, besloot de 27-jarige Azarenka.