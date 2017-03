Aantal tuchtstraffen voor Antwerpse agenten met 30% gestegen sinds 2013

Agenten die buiten de lijntjes kleuren, lopen bij de Antwerpse politie steeds vaker tegen de lamp. Het aantal tuchtstraffen is de voorbije vier jaar met 30% gestegen. Ook het aantal onderzoeken tegen politiemensen nam toe. “Door de hervorming van ons korps komen méér zaken aan het licht”, zegt politiechef Serge Muyters. “En die zaken laten we niet ongemoeid.”

De Antwerpse korpschef Serge Muyters kreeg de afgelopen week heel wat kritiek naar aanleiding van de WhatsApp-affaire, waarbij politiemensen in een chatgroep racistische en seksistische opmerkingen maakten. Volgens de oppositie treedt Muyters niet op tegen racisme en andere schendingen van de integriteit.

De politiechef pareert die kritiek met de cijfers van de tuchtdossiers. “Sinds ik korpschef ben, zit het aantal onderzoeken tegen politiepersoneel in stijgende lijn. In 2013 waren er 340 onderzoeken, in 2016 ging het om 559 onderzoeken tegen politieagenten.”

De korpschef en de burgemeester leggen ook steeds vaker tuchtstraffen op aan politiemensen die over de schreef gaan. In 2013 ging het om 69 tuchtstraffen. In 2016 werd er 104 keer een straf uitgesproken, een stijging van 30% in vier jaar tijd.

Volgens Muyters is de stijging van het aantal dossiers het gevolg van de hervorming van het korps. “Ongeoorloofde zaken komen nu vaker aan de oppervlakte”, zegt de korpschef.