Mohamed R. vandaag opnieuw verhoord na dronken rit op Meir

Mohamed R. wordt vandaag opnieuw verhoord. Woensdag­avond, de avond voordat hij met zijn Citroën met hoge snelheid over de Antwerpse Meir scheurde, werd hij nog uit een café op de Marnixplaats gezet omdat hij te dronken was en te hard stonk.

Uit het verhoor van Mohamed R. vandaag moet duidelijk worden waarom hij donderdagochtend om kwart voor elf over de Meir scheurde en daarmee een terreuralarm veroorzaakte.

Ondertussen wordt meer en meer duidelijk dat het om een onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden zou gaan. In de loop van de nacht moest de ambulance komen voor zijn vriendin Yveline. Mohamed zou de ambulance naar het ziekenhuis volgen, maar speelde die kwijt. Tijdens zijn zoektocht naar het ziekenhuis zou hij op de Meir zijn beland. Op dat moment was hij stomdronken en onder invloed van cocaïne en cannabis.

Yveline Foto: cds

Felle ruzie

Yveline beweert overvallen te zijn en een tik te hebben gekregen. De politie denkt dat Mohamed haar een klap verkocht. De twee hadden die avond een heftige ruzie en werden uit een café op de Marnixplaats in het centrum van Antwerpen gezet. “Waarover die ruzie ging, weten we niet, maar het leek erop dat zij van zijn glas had gedronken. Niet alleen die luide ruzie en het dronkenschap waren vervelend, de man had ook een felle lijfgeur”, aldus de cafébaas, die anoniem wil blijven. “We hebben het koppel gevraagd om de zaak te verlaten.”

Foto: ISOPIX

Na de dronkenmansrit over de Meir gaf burgemeester Bart De Wever (N-VA) een persconferentie, die veel commentaar uitlokte omdat ze te vroeg zou zijn gegeven en de burgers ongeruster zou hebben gemaakt. Vorig weekend maakte de burgemeester een document openbaar dat nauwkeurig de feiten en beslissingen in aanloop naar de omstreden persconferentie weergeeft. “Daaruit zal iedere neutrale waarnemer kunnen opmaken dat de communicatie noodzakelijk, doorgesproken en adequaat was. In gelijkaardige omstandigheden zouden wij op dezelfde manier handelen. Een voorbeeld van klassieke crisiscommunicatie”, klinkt het.

Lees het document met de tijdlijn:

Tijdlijn persconferentie Bart De Wever 1 by Jerry Harris on Scribd

Tijdlijn persconferentie Bart De Wever 2 by Jerry Harris on Scribd

Tijdlijn persconferentie Bart De Wever 3 by Jerry Harris on Scribd