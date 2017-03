Op regelmatige basis zelf communiceren over wat er in het korps gebeurd zou een goede zaak zijn

Dit weekend heeft de Antwerpse politiechef Serge Muyters zich opnieuw met verbetenheid verdedigd tegen de kritiek die zijn korps vorige week te slikken kreeg. Zaterdag maakten hij en Bart De Wever bekend hoe ze tot de beslissing zijn gekomen om donderdag een persconferentie te geven over de eventueel verijdelde aanslag. Vandaag maakt Muyters in uw krant bekend hoeveel klachten van burgers over de politie er binnen lopen en hoe die klachten worden behandeld. Met deze cijfers wil Muyters bewijzen dat het Antwerpse korps met strenge hand wordt geleid en dat agenten die buiten de lijntjes kleuren gestraft worden. Uit de cijfers blijkt echter ook dat er nog veel werk aan de winkel is voor de korpschef en de burgemeester.

Muyters en De Wever staan voor een beleid waarin veiligheid de eerste prioriteit is. Een onberispelijk en effi­ciënt politiekorps is het belangrijkste instrument om misdaad te bestrijden. De korpschef en zijn baas zijn zich daar altijd zeer goed van bewust geweest, en hebben ook nooit ontkend dat het Antwerpse korps nog niet is wat het moet zijn. Dat konden ze ook moeilijk. Vorig jaar in maart werden zes agenten gearresteerd omdat ze vluchtelingen hadden afgeperst en mishandeld. Een maand later kwam er een redelijk vernietigend rapport van het comité P over racisme bij de Antwerpse politie. Muyters en De Wever lanceerden toen meteen een actieplan, dat blijkbaar stelselmatig wordt uitgevoerd. Alle specialisten waarschuwden er toen al voor dat het een werk van lange adem zou worden om racisme uit het korps te bannen. En dat blijkt zo te zijn. Vorige week raakte bekend dat agenten in een WhatsApp-groep zich schuldig hebben gemaakt aan regelrecht racisme. Het bestaan van de groep lekte uit via de pers, waardoor Serge Muyters meteen in de verdediging werd gedrongen. Onterecht, want achteraf bleek dat de korpsleiding onmiddellijk is opgetreden tegen de leden van de groep, maar daarover niet heeft gecommuniceerd. Natuurlijk moet een politiechef niet elk incident aan de grote klok hangen, maar als er zich feiten van deze omvang voordoen, is het beter om ze zelf bekend te maken en er meteen bij te vermelden hoe ze zijn aangepakt.

Dat Muyters nu deze cijfers met de Antwerpenaren deelt is een goede zaak. Het is alleen jammer dat we ze krijgen naar aanleiding van een uitgelekt incident. Gewoon op regelmatige basis communiceren over wat er in het korps gebeurt, zowel over wat goed gaat als wat verkeerd loopt, is veel beter. De Antwerpenaar heeft recht op informatie over het korps waarvoor hij betaalt en dat er is om hem te dienen en te beschermen.

Door Kris Vanmarsenille