Dag- en eindwinnaar Valverde: “Voelde me elke dag sterker worden”

Valverde heeft zijn tweede eindzege beet in de Ronde van Catalonië. Eerder won hij in 2009, nu schoot hij ook raak, met drie ritzeges onderweg, en ondanks de minuut straftijd na de ploegentijdrit op de tweede dag. “Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik het hier zo goed zou doen”, aldus de Movistar-kopman na afloop.

Valverde moest forfait geven voor Parijs-Nice wegens ziekte en bleef bijna een maand lang zonder competitie na de Ronde van Andalusië. “Ik wist wel dat ik op een goede conditie kon terugvallen”, liet hij optekenen. “Ik voelde wel dat die laatste trainingsritten met Rojas en andere ploegmaten in Andorra in de week voor deze rittenkoers me deugd hadden gedaan. Maar dat ik hier drie ritten zou winnen en het eindklassement, had ik toch niet verwacht. Andere rivalen, zoals Contador, hadden meer competitieritme in de benen dan ik, dus ik startte hier niet met al te hoge verwachtingen en wou het dag per dag bekijken. Ik voelde me evenwel elke dag sterker worden en dit is een koers waar ik van houd, dus ik wilde hier wel goed voor de dag komen. Dat is me gelukt.”

“Samen met mijn ploeg toonde ik dat we hier het sterkste team in koers waren, ook in de ploegentijdrit en ik ben blij dat ik mijn ploegmaten iets kan terugschenken met deze overwinningen. Na de lastige rit van zaterdag voelde ik me nog fris genoeg vandaag en controleerden we de wedstrijd. In die laatste ronde wist ik dat Martin zou proberen weg te springen op dat plekje, omdat hij dat in het verleden er ook al gedaan had. Dus toen hij aanzette was ik niet verrast, al moest ik wel stevig harken om dat kloofje te dichten. Onze voorsprong was niet groot, in de sprint won ik echt heel nipt, maar ik ben blij met deze zege.”

