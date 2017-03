Agent probeert loslopende koe te vangen, maar dat loopt niet van een leien dakje.

De politie van de Amerikaanse stad Temple heeft een grappig filmpje gepost op Facebook. Agent Gabriel Estrella had de niet zo simpele taak om een losgelopen koe terug te pakken te krijgen, maar dat verliep niet zoals gepland. Toen hij het dier toch in een val kon lokken, stormde de koe opeens in de richting van de agent.

Het tafereel vond afgelopen donderdag plaats. Estrella kreeg een telefoontje toen een koe losliep in de buurt van South 31st Street en besloot om de achtervolging in te zetten. Hij kon met behulp van zijn wagen het dier naar een omheind stuk grond begeleiden, maar daarna liep het mis.

“Ik zag dat er aan de andere kant van het hek nog een deur open stond, daarom ging ik ook naar binnen”, vertelde hij achteraf aan WFAA. “Ik wilde naar daar rennen, maar moest meteen rechtsomkeer maken eens ik de koe in mijn richting zag lopen.” Een dashcam in zijn politiewagen kon het schouwspel filmen, tot hilariteit van al meer dan 170.000 kijkers. Waar de koe zich momenteel bevindt, is niet bekend.