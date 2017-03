Borgerhoutenaar Jamal Ben Saddik: twee keer knock-out door kanker, nu op weg naar wereldtitel

Borgerhout -

Twee keer kanker, een schotwonde en een auto-ongeval waarbij een dode viel. Het levensverhaal van Jamal Ben Saddik (26) leest niet als een sprookje. Maar zoals het een kickbokser betaamt, knokte hij terug. De kanker sloeg hij evenveel keer genadeloos tegen het canvas en van de pleintjes in Borgerhout vocht hij zich een weg naar Madison Square Garden in New York. Zaterdagavond vocht ‘The Goliath’ voor het eerst in vijf jaar nog eens in eigen land. Wellicht de laatste hindernis op weg naar zijn ultieme doel: een kamp om de wereldtitel.