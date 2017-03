Ranst - De Broechemse KSA verwende zo’n driehonderd eters met Italiaanse specialiteiten.

“We proberen elk jaar iets nieuws te brengen. Deze keer is dat onze verwenkoffie. Vorige week organiseerden we al een Plazma fuif en nu deze Italiaanse eetavond. Met de opbrengst gaan we op kamp in Hamont en Neerpelt en kopen we materiaal” klinkt het bij de leiding.