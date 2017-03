‘Vakantiegangers’ zorgen voor meer dossiers van asielfraude

28 meldingen van mogelijke asielfraude door vakantiegangers zijn dit jaar reeds gemeld. De dossiers zijn nog in onderzoek. In 2016 werden in totaal 46 meldingen aan het CGVS (Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen) overgemaakt. Dat leidde tot 14 intrekkingen en 6 beslissingen van behoud van status, 26 dossiers zijn nog in onderzoek. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zondag.