Is er licht op het einde van de tunnel? Dit gebeurt er 30 seconden voor we sterven

Zien we een licht op het einde van een tunnel? Flitst ons leven nog eens voorbij? De dood is een mysterie en angstaanjagend voor velen. Een gerenommeerd Amerikaanse neuroloog heeft onderzoek gedaan naar wat er zich de laatste 30 seconden voor we sterven afspeelt in ons brein.

Volgens dokter Cameron Shaw treden we alvast niet uit ons lichaam als we sterven, maar voor het licht op het einde van de tunnel is er wel een wetenschappelijke verklaring.

Is er een licht op het einde van de tunnel?

JA. Je zicht vernauwt en wordt uiteindelijk helemaal zwart. Dit fenomeen doet zich voor als de bloedtoevoer naar de hersenen wordt afgesneden, en is eigenlijk vergelijkbaar met het moment net voor je flauwvalt, zegt Shaw.

Flitst ons leven voorbij?

JA. Onderzoek heeft vastgesteld dat dit inderdaad het laatste is waaraan we denken voor we sterven. Wetenschappers onderzochten mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad, en hun laatste herinneringen waren heel intense momenten uit hun leven. Het gaat wel niet om een chronologische film van je leven. “Er is geen lineair tijdsverloop”, vertelde een van de proefpersonen.

Verliezen we ons zelfbewustzijn?

JA. “Het bloed dat naar onze hersenen stroomt komt van beneden, daarom sterft ons brein af van boven naar beneden. Onze meest menselijke eigenschappen verliezen we eerst. Ons zelfbewustzijn, ons gevoel voor humor, de mogelijkheid om vooruit te denken: dit zijn de dingen we in de eerste 10 tot 20 seconden verliezen. Dan volgen onze herinneringen en taal, tot er enkel nog een kern overblijft.

Treed je uit je lichaam?

NEE. “Het brein kan een wereld creëren die heel dicht aansluit bij de realiteit, maar dat is het niet”, aldus Shawn. “Ik had een medewerker die zo’n ervaring heeft gehad. Maar als je vroeg wat hij gezien had, kwam dit in niets overeen met wat echt gebeurd was.”