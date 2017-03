AKC/Luma is Belgisch kampioen zaalkorfbal

Herentals - AKC/Luma heeft zich zaterdag in Herentals tot Belgisch kampioen in het zaalkorfbal gekroond. In een spannende finale versloeg de Antwerpse club Scaldis met 21-18. Bij de rust stond AKC/Luma 12-11 voor.

De waardeverhoudingen van de reguliere competitie werden zo gerespecteerd. AKC beëindigde die reguliere competitie op de eerste plaats, Scaldis op de tweede. In de kruisfinales schakelde Scaldis vorige week titelverdediger Boeckenberg met 21-18 uit. AKC/Luma had verlengingen nodig tegen Voorwaarts en won na de tweede verlenging met 25-20.

Voor AKC/Luma is het de negende nationale titel in het zaalkorfbal. In het veldkorbal was de club die zijn thuiswdstrijden in het Rivierenhof speelt al zestien keer kampioen.