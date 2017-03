Dit wondermiddel maakt u weer jonger

Het medisch centrum Erasmus in Rotterdam lijkt met Proxofim een wondermiddel in handen te hebben. Uit testen bij muizen blijkt de stof bijzonder effectief het verouderingsproces van lichaamscellen om te keren. Oude dieren beleven plots een heel actieve tweede jeugd.

Oude muizen die anders loom voor zich uit zitten te staren op het werkblad van het onderzoekslab, moeten nu weer hun kooien in omdat ze plots boordevol jeugdige energie zitten. Dat fenomeen zien onderzoekers van Erasmus MC in Rotterdam na het toedienen van de zelfontwikkelde stof Proxofim. Die blijkt het verouderingsproces tegen te gaan. “Maar we streven niet naar het eeuwige leven”, zegt hoofdonderzoeker en verouderingsbioloog Peter de Keizer van Erasmus MC.

Peter de Keizer. Foto: rr

Hoe kwamen jullie tot deze stof?

Peter de Keizer: “Tot nu toe lukte het onderzoekers al om veroudering te vertragen. De mens wordt ouder dan in de natuur normaal is. Maar de tijd terugdraaien, bleek erg lastig. Onze ontdekking pakt cellen aan die een rol spelen bij veroudering. Het gaat om de zogenaamde senescente cellen: die zijn gestopt met delen, maar niet echt dood. Hun stofwisseling blijft doorgaan, waardoor ze allerlei eiwitten blijven uitscheiden, waaronder ontstekingsstoffen. Die laten op hun beurt weefsel sneller verouderen en organen slechter werken. Die verouderde cellen hopen zich zo op. Ze spelen ook een rol bij kanker. De senescente cellen maken kanker minder gevoelig voor chemo en kunnen de groei van tumoren versnellen. Kortom, die cellen wil je eigenlijk kwijt.”

Links een oude muis voor zijn behandeling met Proxofim. Rechts diezelfde muis na zijn behandeling. Foto: peter de keizer

Wat doet jullie stof precies?

“Proxofim verstoort de binding tussen de eiwitten FOXO4 en p53. Het maakt de senescente cellen dood en zet de omliggende stamcellen aan om nieuw weefsel te maken. Anders dan al bestaande stoffen die onderzoekers hebben gebruikt om in te grijpen op veroudering, bleek dit geen nadelige bijwerkingen te hebben op de gezondheid van de muizen. Integendeel, het effect was enorm. Ze gingen na drie weken al twee tot drie keer zoveel rennen in hun loopwieltjes, hun orgaanfunctie verbeterde en ze kregen na tien dagen weer meer haargroei. Ook de ruggenwervel krijgt opnieuw de vorm van die van een jonge muis en de bloedplaatjes en de leverfunctie bleven goed.”

Het is nu met succes getest op muizen. Volgt er ook onderzoek bij mensen?

“Deze ontdekking kan helpen bij verdere onderzoeken naar hoe mensen gezonder oud kunnen worden, maar ook naar hoe we weer gezonder kunnen worden als we al kwalen hebben. Ook lijkt het goed te werken tegen bepaalde uitbehandelde vormen van kanker en helpt het in de zoektocht naar therapieën daartegen. We willen het onderzoek graag naar de kliniek brengen. Eerst gaan we de veiligheid voort onderzoeken en de werkzaamheid voort testen. We hopen dan over een jaar of twee het onderzoek uit te breiden naar patiënten met agressieve vormen van kanker of uitbehandelde tumoren. We kunnen hen hopelijk helpen bij hun ziekte en tegelijk achterhalen of de stof veilig is of niet. Als dat het geval is, kunnen we in een nog later stadium onderzoek doen naar ouderdomskwalen.”

Lonkt de eeuwige jeugd?

“We streven niet naar het eeuwige leven, maar langer leven zonder kwalen en in uitstekende gezondheid zou prachtig zijn. De veroudering terugdraaien moet een stap in de goede richting zijn.