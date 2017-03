Hoofdredactrice Nederlandse Vogue onder vuur voor uitspraken over zwarte modellen

Karin Swerink, hoofdredacteur van de Nederlandse Vogue heeft op sociale media duidelijk een gevoelige snaar geraakt. Ze wijt het gebrek aan donkere modellen op de cover van haar blad aan het beperkte aanbod van goede donkere modellen. Op Facebook en Twitter kreeg deze uitspraak bakken kritiek.

Metro stelde zich de vraag waarom er zo weinig donkere modellen in het Nederlandse modebeeld te zien zijn. Karin Swerink, hoofdredacteur van de Nederlandse Vogue verweet daarop het gebrek aan donkere modellen op de cover van haar blad aan het beperkte aanbod van goede donkere modellen.

Ze verwees naar Imaan Hamman, donker topmodel in Nederland en favoriet bij Vogue, maar daar blijft het volgens Swerink bij. "Er zijn misschien wel nog andere donkere modellen, maar die hebben nog net niet de potentie."

De uitspraak van de hoofdredacteur raakte duidelijk een gevoelige snaar, zeker omdat uit een recent onderzoeksrapport van The Fashion Spot gebleken is dat nog altijd zo’n 75 procent van de modellen op de catwalk wit is. Harper’s Bazaar en ELLE hadden vorig jaar slechts één gekleurd covermodel en bij Vogue stond zelfs geen enkel gekleurd model op de cover.

Zeggen dat Imaan het enige donkere topmodel is of dat Nirvana geen potentie heeft is zo toxic. We bestaan, maar jullie willen ons niet — Aminanta (@AminantaMinte1) 24 maart 2017