Gezellig Warm Welkom Weekend: winkels ook zondag open

Mechelen - Het eerste zonnige lenteweekend is van de partij en dat is een meevaller voor het Warm Welkom Weekend in de Mechelse binnenstad. In de winkelstraten en op de terrasjes is het gezellig druk. Ook zondag zijn de winkels open.

De winkeliers die hun lentecollectie voorstellen, de nodige sfeer en aangenaam lenteweer. Alle ingrediënten voor een geslaagd Warm Welkom Weekend zijn aanwezig. De nieuwe handelsvereniging Mechelen MeeMaken heeft er alles aan gedaan om shoppers te verwennen.

Naast de gratis shopping shuttle van de stad zijn er dit weekend ook gratis fietstaxi’s die bezoekers vervoeren. Zondag is dat van 10 tot 17u. Vier brassbands trekken het hele weekend van 13 tot 18u door het centrum.

Modeshows en gratis handenvrij shoppen

Mooi meegenomen voor de handelaars is het Leuvense Cirkus in Beweging dat vandaag Mechelen als eerste centrumstad aandoet met een leuk muzikaal optreden. En ook de acteurs van de Mechelse Studio Belle-Époque zorgen in hun Victoriaanse klederdracht zondag van 13 tot 18u nog voor dat tikkeltje extra sfeer.

In de Guldenstraat zijn er vandaag nog tot 17.30u modeshow. Zondag zijn er ook op de IJzerenleen (14.30u en 16u), in de Onze-Lieve-Vrouwestraat (15u) en op de Schoenmarkt (14.30u en 16u). Overladen met boodschappen? Geen probleem. Voor inwoners van Mechelen is het handenvrij shoppen dit weekend helemaal gratis. De ECOkoeriers brengen je zakjes aan huis.

De Oude Vleeshalle in de Huidvettersstraat is zondag het decor van de 'Belmodo Closet Sale'.

Info: shoppen.inmechelen.be