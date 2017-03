Terrorist Londen was gedurende tien jaar regelmatig in Saudi-Arabië (en toch bleef hij al die tijd onder de radar)

De dader van de aanslag op het Brits parlement eerder deze week leefde gedurende verschillende periodes tussen 2005 en 2015 in Saudi-Arabië. Toch bleef hij al die tijd onder de radar van de veiligheidsdiensten van het land. Dat heeft de Saudische ambassade in Londen zaterdag bekendgemaakt.

De 52-jarige Khaleed Masood, geboren als Adrian Russell Ajao, reed woensdag met zijn wagen willekeurig wandelaars aan op Westminster Bridge, op een boogscheut van het parlement. Hij werkte volgens gegevens van de ambassade van november 2005 tot november 2006 en van april 2008 tot april 2009 als Engelse leraar in Saudi-Arabië. In maart 2015 was hij in het land voor een bedevaart langs islamitische heiligdommen, aldus de ambassade.

“Tijdens zijn periode in Saudi-Arabië bleef Masood onder de radar van de veiligheidsdiensten en hij had ook geen strafblad in ons land”, benadrukt de ambassade in Londen.

Volgens de Britse politie had de dader ook diverse aliassen toen hij in Birmingham leefde.