“Lobbyist kreeg daags na toewijzing WK 2006 aan Duitsland 2 miljoen dollar”

Bij de toewijzing van het WK voetbal van 2006 aan Duitsland heeft de toenmalige tv-rechtenhouder KirchMedia in totaal 2 miljoen dollar aan smeergeld betaald. Dat schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel vrijdag.

In juli 2000 haalde het WK-bid van Duitsland het nipt voor dat van Zuid-Afrika. Het Duitse bid kreeg 12 voorkeursstemmen, Zuid-Afrika verzamelde één stem minder.

In 2003 raakte bekend dat KirchMedia meer dan 1 miljoen dollar betaalde aan de Libanese lobbyist Elias Zaccour, die heel dicht stond bij toenmalige FIFA-kopstukken als Jack Warner, voormalig vicevoorzitter, en Mohammed Bin Hammam. Volgens Der Spiegel zou eigenaar Kirch vlak voor de stemronde van de FIFA het aangeboden bedrag verdubbeld hebben. Daags na de verkiezing zou Zaccour in totaal zo’n 2 miljoen dollar geïnd hebben. Volgens Der Spiegel rechtvaardigde KirchMedia de contacten met Zaccour door hem als adviseur in filmrechten onder contract te leggen, hoeweel de Libanese zakenman op dat vlak geen enkele ervaring had. Dieter Hahn, kopstuk van de in 2002 failliet verklaarde KirchGroup, zegt “zich zo’n contract niet te kunnen herinneren”.

Warner en Bin Hammam werden eerder al genoemd als spilfiguren in een reeks fraudezaken en omkoopschandalen. Der Spiegel berichtte in oktober 2015 al dat de Duitse voetbalbond in ruil voor steun aan de Duitse kandidatuur miljoenen euros beloofd zou hebben aan Warner en de Concacaf, de voetbalbond van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben waar Warner toen voorzitter van was. Het Zwitserse en Duitse gerecht voeren naar aanleiding van de berichtgeving een gerechtelijk onderzoek tegen WK-organisator Franz Beckenbauer, Hans-Rudolf Schmidt, de voormalige Duitse bondsvoorzitters Theo Zwanziger en Wolfgang Niersbach. Zij zetelden in het organisatiecomité van het WK.