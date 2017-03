Gehandicapt Kangoeroes Willebroek maatje te klein voor Charleroi

Een gehandicapt Kangoeroes Willebroek, zonder Pape Badji (interlandverplichtingen Senegal) en Anthony Chada (voet), was een maatje te klein voor Charleroi. Voor de Spirous, zonder de geblesseerde Loïc Schwartz, de eerste zege na zes nederlagen. Kangoeroes Willebroek blijft met 14 op 26 wel vierde in de EuroMillions League.

De ploeg van coach Daniel Goethals blijft met nog tien wedstrijden dus perfect op schema om zich voor het eerst in de vierjarige clubgeschiedenis in de eerste klasse te kwalificeren voor de play-offs. Tot 13-10 en 20-15 bleef Kangoeroes Willebroek, via onder meer Terry Deroover, in het spoor van Charleroi. DJ Richardson kreeg steun van Jevohn Shepherd en Adam Kemp. Charleroi nam na 24-17 dan ook afstand en liep weg naar een 31-19 en 43-31 tussenstand halfweg.

In het derde schuifje dropte Alex Libert enkele bommen en had Charleroi na 56-39 en bij 62-42 de “twintiger” op zak. Kangoeroes Willebroek hapte duidelijk naar adem en bleef achter de feiten aanhollen. Charleroi bleef ook in het slotkwart en na 68-45 demonstreren. Dennis Donkor en Wesley Channels kregen offensief te weinig steun en de Carolo’s liepen verder weg naar een 75-51. De partij was dan ook gespeeld en Charleroi stelde in een overbodige slotfase de verdiende overwinning, en na 79-56 dan ook veilig.

Kangoeroes Willebroek-Charleroi 87-56

Charleroi: Iarochevitch 8, Marnegrave 0, Richardson 6, Shepherd 16, Radenovic 6, Lambot 4, Kemp 9 , Gaudoux 3, Harris 5, Fusek 0, Libert 17, Robeyns 4

Kangoeroes Willebroek: Channels 14, Deroover 8, Donkor 12, Oveneke 3, Henry 8, Beaujean 0, François 8, Williams 3, Iliaens 0

Kwarts: 20-15, 23-16, 25-14, 19-11