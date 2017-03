Groen: “De Wever legde de link met terrorisme en wakkerde de angst juist aan”

Antwerpen - Kort nadat een man met zijn wagen tegen hoge snelheid over de Meir was geraasd en even later aan de Scheldekaaien werd opgepakt, belegden burgemeester Bart De Wever en korpschef Serge Muyters een persconferentie. “Hiermee wakkerde De Wever de angst aan in plaats van de Antwerpse bevolking gerust te stellen,” aldus Antwerps gemeenteraadslid Wouter Van Besien.

Donderdag rond 11 uur scheurde een man met een auto over de Meir. Militairen en agenten probeerden hem tevergeefs te stoppen. Uiteindelijk werd de man opgepakt op een parking aan de Scheldekaaien en in zijn wagen werden wapens aangetroffen. Op een inderhaast belegde persconferentie op het stadhuis benadrukten Serge Muyters en Bart De Wever dat de ordediensten adequaat optraden en zo erger konden voorkomen. Nochtans had het federaal parket de burgemeester gevraagd (nog) niet over de feiten te communiceren omdat er nog te veel onduidelijkheid was en om mogelijke handlangers niet te alarmeren.

“Door een persconferentie te organiseren, legde De Wever zelf de link met terrorisme”, reageert Wouter Van Besien in een persbericht. “Burgers zijn terecht ongerust over mogelijke aanslagen, en net daarom moet je zeer doordacht met je communicatie omgaan. Het is zeer ongepast om zelf terrorisme te suggereren als daar geen zekerheid over is. Met zijn démarche wakkerde De Wever juist de angst aan.”

Foto: ISOPIX

Groen vraagt zich af waarom burgemeester De Wever toch tot een persconferentie overging, tegen de wil van het parket in. De partij vraagt meer duidelijkheid. “Van een burgemeester verwacht ik een doordacht optreden, in overleg met de andere veiligheidsverantwoordelijken. En geen profileringsdrang die angst aanwakkert,” besluit Van Besien.

“Dit is onze taak”

Het kabinet van De Wever stelt dat het parket gevraagd had om geen “gerechtelijk relevante info” vrij te geven en dat laatste ook nooit de bedoeling was. “We hebben slechts kort de bekende feiten weergegeven vanuit het bestuurlijk perspectief met betrekking tot de openbare orde”, reageert de woordvoerder van De Wever vrijdag. “Dat is dan ook onze taak. De inhoud van de communicatie van de korpschef was afgestemd door de politie met het lokale en het federale parket.”