Nederlander boekt per vergissing reis naar verkeerde Sydney... in Canada

Nederlander Milan Schipper uit Vaassen in de Veluwe had een reis naar Australië moeten maken, maar hij maakte een fout bij het boeken van het vliegtuigticket. Hij ging niet naar Sydney “down under”, maar naar Sydney in het winterse Canada. Dat schrijft de krant Algemeen Dagblad (AD).

“Mijn ticket kostte meer dan 800 euro. Reistijd 22 uur, inclusief twee overstappen: Chicago en Toronto. Vroeger was ik wel goed in aardrijkskunde, maar ik kon dat laatste stuk van Toronto naar Sydney niet zo goed voor m’n ogen halen”, zegt Schipper tegen de Nederlandse krant Algemeen Dagblad.

45 graden kouder

Tijdens de laatste vlucht had hij door dat hij naar het verkeerde Sydney ging. In Canada was het 20 graden onder nul, ongeveer 45 graden kouder dan in Australië. De Canadezen wilden hem wel naar Australië helpen, een reis van nog eens 33 uur voor 1.500 euro, maar Schipper wilde terug naar Nederland. “Laat maar zitten.”