Jos (61) en Rosa (73) uit ‘Hotel Römantiek’: “Je leeft langer als je veel vrijt. Wij worden zeker 150 jaar”

We bedrijven de liefde ’s morgens, ’s middags en ’s avonds.” Antwerpenaar Jos (61) en zijn twaalf jaar oudere Rosa (73) zijn dé sterren van Hotel Römantiek, het Vier-programma waarin zestigplussers in een hotel in Zwitserland een nieuwe liefde konden vinden. Nu, negen maanden later, zijn ze nog samen.