Dit gebeurt er als je in Starbucks zegt dat je Beyoncé bent

Ga je om een koffie bij de Amerikaanse keten Starbucks, dan vraagt een personeelslid altijd hoe je heet. Een vrouw zei - bij wijze van grap - dat haar naam Beyoncé is , maar dat stond er niet op haar bekertje te lezen toen ze haar drankje in ontvangst nam.

Vlogster Jen Nubian wandelde in Atlanta een filiaal van de keten binnen en verklapte dat ze dezelfde voornaam had als de wereldberoemde ‘Formation’-ster, die ooit haar carrière begon bij meidengroep Destiny’s Child. Toen ze haar beker terugkreeg, was haar zogezegde voornaam nergens te bespeuren. De barista had er wel iets anders op geschreven. “You wish” stond er. Dat betekent letterlijk vertaald: “dat zou je wel willen”. Jen maakte een foto van het kiekje en deelde het via haar Vine-kanaal.

Foto: Vine

Het is niet de eerste keer dat Starbucks met namen speelt. De koffieketen staat er al decennialang om bekend dat het personeel met quasi elke voornaam met opzet verkeerd schrijft in de hoop dat mensen foto’s van hun kopje nemen en het merk op een grappige manier in de schijnwerpers komt.