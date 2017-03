Persoon onder Thalys in station Nekkerspoel

Brussel / Mechelen - In station Nekkerspoel in Mechelen is vrijdagmorgen een persoon onder een Thalys beland. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Volgens de eerste berichten gaat het om een wanhoopsdaad.

Op de Thalys naar Amsterdam zaten meer dan 200 mensen toen hij op perron 3 in Mechelen-Nekkerspoel plots stopte. Even later kregen de reizigers het bericht dat er een persoon was aangereden.

De hulpdiensten snelden ter plaatse. Zowel de brandweer als een ambulance en de mug van het AZ Sint-Maarten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar alle hulp kwam te laat.

Door het ongeval is het treinverkeer ernstig verstoord. Verschillende perrons van het station werden afgesloten. De passagiers van de Thalys zaten ruim een halfuur vast. Daarna konden ze overstappen op een andere trein richting Antwerpen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem en gratis bellen naar de zelfmoordlijn via het nummer 1813 of terecht op de website www.zelfmoord1813.be.