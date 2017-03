Aardgasfactuur volgend jaar goedkoper

Gasnetbeheerder Fluxys zal, als alles goed gaat, vanaf 1 januari 2018 de tarieven voor het vervoer van aardgas voor de derde keer in vijf jaar laten dalen. Daardoor zou de gasfactuur van een gemiddeld gezin met 5 euro dalen op jaarbasis. Voor bedrijven kan het verschil groter zijn. Dat zegt de federale energieregulator Creg.

De geplande tussentijdse daling van de transporttarieven is het gevolg van “de volgehouden efficiëntie-inspanningen van Fluxys Belgium en de daling van de intrestvoeten”, klinkt het in een persbericht van Fluxys en de federale energieregulator Creg. Samen met een niet-indexering begin 2018 zal het transporttarief met ongeveer 7,5 procent dalen. In totaal zal Fluxys in 2018 en 2019 zo 51 miljoen euro minder aanrekenen.

Fluxys Belgium laat weten dat de tariefdaling geen impact zal hebben op zijn resultaat.

De voorgestelde tariefdaling zou nog voor de zomer goedgekeurd moeten kunnen worden.