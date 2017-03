Deze Kempense wetenschappers sturen meetinstrument de ruimte in

Mol / Vorselaar -

In november stuurt het SCK (Studiecentrum voor Kernenergie) voor het eerst een groot (20 op 20 cm) wetenschappelijk meetinstrument de ruimte in. De Kempense inbreng daarin is niet gering, vermits de Vorselaarse Natalie Leys, hoofd Microbiologie bij het SCK, de leider van de onderzoeksgroep is. “Ik ga onze bioreactor zelf in het Kennedy Space Center afgeven!”