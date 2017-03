Antwerpse goochelvereniging Clique Magique steeds populairder in Vlaanderen

Brecht / Brasschaat - Amerika heeft David Copperfield, Duitsland de Ehrlich Brothers. Nederland heeft dan weer Hans Klok en Hans Kazan en had wereldkampioenen als Tommy Wonder, Fred Kaps, Richard Ross en Ger Coppers. De goochelsector staat op een laag pitje bij ons, maar daar komt stilaan verandering in.

“Bij ons worden goochelaars nog te veel met kinderen geassocieerd. Goochelaars zijn helemaal geen clowns. Het is van Jan Bardi geleden dat er hier nog eens een volwassen goochelaar is opgestaan”, merkt Erik Himschoot uit Ekeren op. “Al helpt de bekendheid van Nicholas Arnst (bekend geworden in Belgium’s Got Talent, red.) op televisie wel om het goochelen bij ons te promoten. Maar televisie is een ander medium, daar worden andere technieken of trucages aangewend die je live nooit kunt gebruiken. Dat kan de doodsteek zijn voor live performers zoals wij. De verwachtingen van de televisiekijkers staan zo misschien te hoog gespannen. We krijgen vaak de opmerking: als we het live zien, dan geloven we het pas echt. Live is de omkadering dan ook erg belangrijk.”

Nochtans stromen de grote zalen in onze buurlanden vol voor goochelshows. “De Nederlandse goochelaar Hans Klok, wiens shows bekend zijn tot in Las Vegas en die optreedt met wereldsterren als Pamela Anderson, moest in ons land zijn show afgelasten door gebrek aan belangstelling. Dat zegt toch genoeg”, vult Gert Vaesen uit Brasschaat aan.

Tinneke Himschoot in actie. Foto: Naomi Van Camp

De Swiebelientjes

In België heerst er geen goochelcultuur zoals in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Dat er geen interesse voor is, heeft volgens de leden van Clique Magique te maken met het feit dat wij er niet mee zijn opgegroeid. Dat ligt anders bij Marijke (33), Tinneke (31) en Katleen (30), beter bekend als De Swiebelientjes. In 1993, toen ze 8, 6 en 5 jaar waren, wonnen ze als trio de VOC-wisselbeker, een Vriendschappelijk Onderling Concours tussen Nederlandse en Vlaamse goochelclubs. “De Belgen wonnen er zelden”, merkt Marijke Himschoot op. Samen met haar twee zussen kreeg ze het goochelvirus met de paplepel ingegoten door papa Erik Himschoot. “Mensen laten ontspannen, weer kind laten zijn en ze laten geloven dat wat niet kan toch kan, dat is heel leuk om te doen”, bekent ze.

“Het is plezant om mensen mee te nemen in een heel andere wereld”, vult zus Tinneke aan. Zij legt zich toe op tafelgoochelen en is de assistente die verdwijnt of verschijnt bij illusie-acts of laat duifjes verdwijnen. Verder is ze voorzitter van Clique Magique en bestuurslid van de Belgian Magic Federation (BMF), dat zo’n driehonderd leden telt.

“Binnen Clique Magique heeft elk lid zo zijn specialiteit. Erik, Gert en ik doen de grote illusie-acts”, legt Ivo Van Camp uit Brecht uit. “Dat zijn dure acts. We zijn die dan ook zelf gaan creëren en dat doen we met de leden van Clique Magique.” Samen met zijn vrouw Nancy gaan ze ook door het leven als het duo August en Zonneschijntje, dat wel meer op kinderen is gericht.

Erik Himschoot. Foto: Naomi Van Camp

Straatgoochelfestivals

Maar met Clique Magique dromen ze ervan om de goochelcultuur zoals die in het buitenland bestaat ook naar hier te brengen. “Er zit hier nochtans veel talent.” En daarmee kan Ivo makkelijk in eigen boezem kijken, want zijn eigen zoon Nicolas is Vlaams kampioen straatgoochelen, net als Erik Himschoot trouwens. Eriks dochter Marijke heeft in Nederland, samen met Ray Joël, dan weer de Grand Prix voor algemeen goochelen gewonnen. Veel talent dus binnen Clique Magique, maar ook daarbuiten. “Kijk maar naar Belgium’s Got Talent, daar zitten vaak toch goochelaars of magiërs tussen, ook al moeten ze het in de finale altijd wel afleggen tegen dansers en zangers. De mensen zien dat toch nog liever en daar willen we verandering in brengen.”

En het tij lijkt toch al wat te keren. “Na acht jaar aankloppen, heeft het Ekerse cultuurcentrum 252 cc de show In Team Too van Clique Magique nu in het programma opgenomen. We spelen er nog zes shows tot in april 2018”, vertelt Tinneke Himschoot. “We houden de toegangsprijs bewust erg laag om zo de drempel te verlagen, de interesse te wekken en zo te werken aan die goochelcultuur in België.”

En de ambities reiken nog verder, want samen met de Duitser Georg Lauer, die straatgoochelfestivals organiseert, willen ze ook hier zoiets op touw zetten. “Die festivals lokken telkens 30.000 mensen. We gaan er al zeven jaar naartoe en mochten er al optreden tussen de wereldkampioenen van het straatgoochelen”, glundert Erik Himschoot. “In mei komt Georg naar hier om samen rond de tafel te gaan zitten. We zijn er ons wel van bewust dat het niet evident zal zijn om hiervoor sponsors warm te maken, maar we zien wel.”

Mega Mindy

Hoewel de families Himschoot, Van Camp en Vaesen al zo’n veertien jaar samen goochelen, hebben ze pas sinds twee jaar als Clique Magique een feitelijke vereniging opgericht.

“Een vereniging oprichten was nodig om te kunnen toetreden tot de Belgian Magic Federation (BMF)”, legt voorzitter Tinneke Himschoot uit. De families waren al lid van de Koninklijke Vlaamse Goochelaars van België (KVGB). “Daar hebben we elkaar leren kennen”, vertelt Ivo Van Camp. “Samen met Erik was ik peter van Gert Vaesen, omdat hij ook grote illusies wilde gaan doen. Na de oefenavonden van de KVGB in Hoboken reden we altijd naar Erik in Ekeren. Na verloop van tijd merkten wij dat we meer goochelden bij Erik thuis dan op de oefenavonden zelf, dat waren op den duur geen actieve avonden meer.”

Toch hebben ze daar in Hoboken als Clique Magique hun eerste succesvolle avondvullende goochelshow gegeven. “Onze ‘dozenshow’ was zo succesvol dat er extra opvoeringen volgden. En zo is Clique Magique ontstaan, eerst met elf leden. De families breidden uit en zo zijn we nu met zestien.”

Clique Magique is een familiegebeuren en dat zal ook zo blijven. “Daarin zit ook onze kracht. We zijn geen concurrenten van elkaar, integendeel. We coachen en helpen elkaar en lenen trucs uit. We steken er heel veel tijd in. Goochelen is ons leven, we ademen magie.”

En dat is ook anderen niet ontgaan. De naam Clique Magique is geen onbekende meer bij de Belgische goochelaars. “Goochelaars Gunther Guinée, alias Guinelli, en Steven Delaere, allebei uit Belgium’s Got Talent, zijn onze show op 5 maart in Ekeren komen bijwonen. Ze hadden van ons gehoord en wilden ons wel eens live aan het werk zien en ze waren toch aangenaam verrast”, weet Ivo Van Camp.

Intussen weten ook anderen Clique Magique te vinden, zoals de Stabroekse pianiste Nicole De Paepe en Milk Inc., om Linda en Regi te laten verschijnen in het Sportpaleis. De leden speelden al mee in films en series op tv, zoals in Mega Mindy en de Dolfijnen diefstal, Professor T. en De Buurtpolitie. Zelfs kunstenaar Jan Fabre deed beroep op de magische krachten van Marijke Himschoot voor zijn theaterstuk I’m a Mistake. In 2007 mocht zij samen met haar zussen ook in Luxemburg het feestjaar van Culturele Hoofdstad afsluiten. “Het is ons er nochtans helemaal niet om te doen om bekend te worden, maar dit helpt allemaal wel om ons doel te bereiken: de Belgen meer van goochelen te laten houden”, benadrukt Erik Himschoot.

Misschien kwam u hen al tegen op Cirque@taque in Hof de Bist in Ekeren vorig jaar, waar de goochelaars van Clique Magique zich tussen het publiek mengden om ze te verbazen of op festivals zoals Muziek in de wijk, de Bloemencorso in Loenhout en Theater aan Twater in Boom.

Op Winter Wakker in Ekeren, georganiseerd door 252 cc, staat Clique Magique elk jaar met een tentje waar gratis voorstellingen worden gegeven en magische drankjes worden uitgeschonken. In het Ekerse cultuurcentrum is Clique Magique in het programma opgenomen. Op 3 juni laten ze toeschouwers opnieuw verbazen met hun goochelshow. In kasteel Hof de Bist staan nog zes voorstellingen van hun goochelshow In Team Too geprogrammeerd. De toegang bedraagt slechts 5 euro. Reserveren is verplicht.