‘Cats’ gaat volgende week in première in de Elisabethzaal: “Een van de mooiste zalen waar ik ooit speelde”

De Londense versie van Cats beleeft volgende week zijn Belgische première in de Elisabethzaal. “Hoe perfect kan een locatie zijn? We hebben ons nog nooit zo thuis gevoeld als in deze zaal aan de Zoo”, glundert hoofdrolspeelster Joanna Ampil (42) terwijl ze samen met haar Vlaamse voorgangster Hilde Norga (47) de zaal verkent.