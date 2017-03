Quick-Step Floors wil voortborduren op succes van woensdag, Jens Keukeleire is één van vier pionnen bij Orica-Scott

Quick-Step Floors wil vrijdag in de E3 Harelbeke voortborduren op het succes van woensdag in Dwars door Vlaanderen. Dat wel zonder Yves Lampaert. De winnaar van Dwars door Vlaanderen krijgt rust van de ploegleiding. In de plaats van de West-Vlaming komt zijn gouwgenoot Julien Vermote.

“Lampaert willen we opnieuw in optima forma aan de start van Gent-Wevelgem. Een koers die hem volgens mij toch iets beter ligt dan de E3 Harelbeke met waaiervorming en onder andere de Kemmelberg”, verduidelijkte ploegleider Tom Steels. “Daarom laten wij hem even aan de kant. Let wel, het is niet onze bedoeling dat wanneer een renner wint, hij de koers daarna rust krijgt. Zo zit onze filosofie niet in elkaar.”

“Er breekt een zware periode aan met de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Driedaagse De Panne-Koksijde en de Ronde van Vlaanderen. Tom Boonen is stilaan top, zeker met Milaan-Sanremo in de benen. Hij is natuurlijk onze man en won hier al vijf keer. En dan hebben we nog Philippe Gilbert, Zdenek Stybar en Matteo Trentin achter de hand. Woensdag leverden wij als team een schitterende prestatie, maar vrijdag wordt het andere koek. Er zijn tal van andere teams die erbij komen en ook de kwaliteit van het deelnemersveld is heel wat sterker dan woensdag, met mannen als Peter Sagan, Greg Van Avermaet en noem maar op. Maar een ploeg in een winning mood is altijd goed. Op winst borduur je graag voort en dat mag al meteen in de E3 Harelbeke.” .

Jens Keukeleire is één van vier pionnen bij Orica-Scott

De Australiër Luke Durbridge, afgelopen woensdag vierde in Dwars door Vlaanderen, is ook vrijdag in de E3 Harelbeke één van de speerpunten bij Orica-Scott. “Durbridge is in de Vlaamse koersen altijd wel goed. Maar ook Jens Keukeleire, Mathew Hayman en zeker Magnus Cort Nielsen kunnen hun streng wel trekken op de Vlaamse wegen”, verduidelijkte ploegleider Lorenzo Lapage.

“We hebben een ploeg die ver moet komen en zeker de finale zal kleuren. Keukeleire was woensdag goed, maar spaarde zich. Vrijdag wordt het niveau nog een pak opgekrikt. Sky is hier aan de start en ook BMC wil zich onderscheiden, net als de Belgische teams natuurlijk. En er is de komst van Peter Sagan en Alexander Kristoff. Wij rekenen op Cort Nielsen als het tot een sprint komt met een groepje.”

Bij Dimension Data is Edvald Boasson Hagen de kopman. “De E3 is de eerste van een reeks zware koersen. Zondag is er al Gent-Wevelgem en dat is geen onbekend terrein voor Boasson Hagen”, aldus sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx. “Onze Noor werkte geen koersen meer af in het Oosten. Dat was een bewuste keuze. Zijn voorbereidingsprogramma zag er zo totaal anders uit. Na Milaan-Sanremo komt hij nu naar Harelbeke, om terug het gevoel te krijgen met de Vlaamse wedstrijden.”

Reinardt Janse Van Rensburg zit niet in de selectie van Dimension Data voor Harelbeke. De Zuid-Afrikaan kwam ten val in Parijs-Nice en is onvoldoende hersteld om al op kasseien te dokkeren. Zijn plaats wordt ingenomen door de Australiër Mark Renshaw.