Getuige van verijdelde aanslag: “Ik dacht dat iemand show aan het verkopen was”

Antwerpen - Donderdagvoormiddag wilde een chauffeur aan hoge snelheid de Meir in Antwerpen oprijden en moesten voetgangers opzij springen om niet gewond te raken. Enkele getuigen deden hun verhaal aan de Antwerpse televisiezender ATV. “Ik heb er geen bijzondere aandacht aan besteed”, zegt uitbater Johan van het wafelkraam op de drukke winkelstraat.

Een man die liever anoniem wil blijven, doet zijn verhaal over wat hij donderdagvoormiddag vanop de eerste rij heeft meegemaakt. “Ik zag op een bepaald moment een rode auto met luide muziek stilstaan op de Meir. Even later gaf hij plankgas en reed hij door. Ik dacht dat het om iemand ging die show aan het verkopen was.”

Johan van het wafelkraam op de Meir had het voorval ook opgemerkt. “Ik zag een rode auto met hoge snelheid voorbijrijden, voor de rest is er mijn niet veel opgevallen. Ik heb er verder geen bijzondere aandacht aan besteed dus ik heb ook geen mensen zien weglopen.”