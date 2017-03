Politie heropent onderzoek naar dood van Britse muzikant in Blankenberge

Werd de 28-jarige Britse muzikant die in juni vorig jaar van de parkeertoren in Blankenberge viel, eerst aangevallen? Dat is wat de Britse politie opnieuw wil onderzoeken.

Een jammerlijke val van de hoogste verdieping van de nieuwe parkeertoren aan het stationsgebouw van Blankenberge was misschien toch geen ongeval.

Negen maanden na de feiten hebben de Britse speurders alvast een nieuw onderzoek opgestart. Dat nieuws staat vandaag in de Britse lokale krant Dorset Echo.

Het parket van Brugge heeft alvast nog geen vraag gekregen uit Groot-Brittannië om medewerking. “Wij hebben vooralsnog geen reden om aan te nemen dat het om meer zou gaan dan een ongeval”, zegt parketwoordvoerder Céline D’Havé. “Het onderzoek wordt dus niet heropend.”

Alleen of toch niet?

De dood van Dale Pringle-Martin in de zomer van vorig jaar veroorzaakte flink wat opschudding. Zeker aan de zuidkust van Engeland, waar Pringle-Martin een gekende figuur was. De 28-jarige gitarist werkte als entertainer op de ferry Pride Of York, samen met zijn vriendin Lucy, die zangeres was op de boot.

Viel de muzikant van de parkeertoren of werd hij geduwd? Foto: credit

Op 26 juni was hij van Zeebrugge, waar het schip voor anker lag, naar de jachthaven van Blankenberge gekomen om de EK-wedstrijd België-Hongarije op groot scherm te volgen. Nadien raakte hij in dronken toestand om onbekende reden in de parkeertoren aan het station van Blankenberge. Daar viel hij naar beneden van de slecht beveiligde toren.

De omstandigheden van zijn dood werden nooit helemaal duidelijk. Hoewel hij kort voor zijn fatale val in ernstig dronken toestand werd opgemerkt in het Blankenbergse nachtleven en op camerabeelden te zien was hoe hij alleen in de toren binnenkwam, is in Bournemouth een nieuw onderzoek gestart naar de dood van de professionele muzikant.

Volgens de krant verklaarde de lijkschouwer van het graafschap Dorset dat “er een aanwijzing bestaat van een aanval op de man vlak voor zijn val”. Volgens de rechtbank in Bournemouth zouden de bewakingsbeelden opnieuw bestudeerd worden.

Protest

Heel wat mensen herdachten het slachtoffer met een bloem aan de gevel van de parking Foto: JVE

Na de dood van Dale Pringle-Martin was er nog wat heisa rond een bloemenkrans die door zijn vriendin op de plek van het overlijden was neergelegd en die op vraag van de burgemeester van Blankenberge weer werd weggehaald omdat er geen aanvraag voor gedaan was. Na protest beloofde de burgemeester om een permanente gedenkplaats voor het slachtoffer aan te brengen aan het parkeergebouw.