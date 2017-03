Kampioenen van Antwerp hebben vreemd gevoel bij eerste training: “Niets om naar uit te kijken”

De kampioenen van Antwerp zijn terug aan het trainen. Deze ochtend kwamen ze voor de eerste keer terug op de club na de titel en een weekje bekomen na de heftige kampioenenviering. Maar omdat het seizoen er nu uitzonderlijk vroeg opzit, moeten de spelers toch nog komen trainen. Al hebben ze de komende vijf maanden niet één match meer met inzet.

“Het is toch een beetje wennen, een heel ander gevoel dan trainen zoals twee weken geleden”, geeft Tuur Dierckx toe. “Normaal gezien heb je iets om naar uit te kijken en dat is nu niet het geval. Dat wordt dus aanpassen.”

Antwerp zal in de komende weken en maanden wel nog oefenwedstrijden spelen, maar dat is toch niet hetzelfde meent Dierckx. “We moeten alleszins geen risico’s lopen op blessures. Het is wel belangrijk dat we onze conditie vasthouden en een basis leggen voor volgend seizoen.”