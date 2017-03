Sunweb en BMC schuiven Matthews en Drucker naar voren als kanshebbers

Ook Sunweb, BMC en Wanty-Groupe Gobert starten woensdag vol ambitie in de 72e editie van Dwars door Vlaanderen. Sunweb rekent op de Australiër Michael Matthews, terwijl BMC de Luxemburger Jean-Pierre Drucker als kopman naar voren schuift. Wanty-Groupe Gobert wil vooral een sterke teamprestatie leveren.

“We gaan opnieuw heel offensief koersen en willen het wedstrijdverhaal zeker kleuren”, opende Arthur van Dongen, de Nederlandse sportdirecteur van Sunweb. “Michael Matthews krijgt bij ons de kans om zijn opleiding als kasseirenner verder door te zetten. Deze Dwars door Vlaanderen is daar de ideale gelegenheid voor.” Met Zico Waeytens en Bert De Backer staan twee Belgen aan het vertrek bij Sunweb.

BMC rekent bij afwezigheid van Greg Van Avermaet op de snelle Luxemburger, Jean-Pierre Drucker. Loïc Vliegen en Dylan Teuns zijn de Belgen binnen de ploeg. “Dwars door Vlaanderen is dé ideale opwarmer voor de Ronde van Vlaanderen”, klinkt het bij het Amerikaanse team. “Er wordt gereden over tal van dezelfde hellingen en kasseizones. Het komt in Waregem vaak tot een spurt en daarin rekenen wij op Jean-Pierre Drucker als snelle man. Stefan Küng van zijn kant is een man die kan meeglippen met een vlucht. Vorig jaar kleurden we met Greg Van Avermaet de finale. Dat is ook nu het doel.” Naast de vier eerder geciteerde mannen nemen ook Floris Gerts, Martin Elmiger, Francisco Ventoso en Tom Bohli deel.

Wanty-Groupe Gobert start zonder uitgesproken kopman in Dwars door Vlaanderen. “Ik ervaar een goed gevoel bij de renners”, stak sportdirecteur Hilaire Van Der Schueren van wal. “Helaas waren we niet aanwezig in Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico of Milaan-Sanremo. Dat betekent dat we met achterstand in wedstrijdkilometers aan de start staan. Toch verwacht ik met Frederik Backaert, Pieter Vanspeybrouck, Guillaume Van Keirsbulck en Yoann Offredo vier van mijn renners in de finale. Wesley Kreder heeft de opdracht gekregen Van Keirsbulck een hele dag bij te staan en de andere drie renners (Simone Antonini, Kevin Van Melsen en Jérôme Baugnies) moeten meespringen met een vroege ontsnapping. Ik hoop woensdag op een top-10 plaats, al droom je stiekem natuurlijk van meer.”

Het nieuwe WorldTour-statuut van Dwars door Vlaanderen betekent voor Wanty-Groupe Gobert niet alleen een stevigere concurrentie. De volgwagen van het team start ook helemaal achteraan de rij. “Dat is zeker een nadeel als we iemand snel moeten depanneren na een lekke band of valpartij”, aldus Van Der Schueren.

De start van de 72e editie van Dwars door Vlaanderen zal woensdag voorafgegaan worden door één minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen in Zaventem en Brussel vorig jaar.